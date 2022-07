Kimondta a bíróság: Harry herceg nem hazudott

Becsületsértőnek nyilvánította a bíróság a Mail on Sunday azon cikkét, amely a herceget manipulatívnak és hazugnak állította be a belügyminisztérium és a közte folyó jogi vita kapcsán.

Prince Harry wins High Court battle over defamatory Mail on Sunday articlehttps://t.co/lcvpGtspYc — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) July 8, 2022

Harry herceg rágalmazásért perli az Associated Newspapers Limited (ANL) céget egy februári cikk miatt, amely a családja biztonsági intézkedéseivel kapcsolatos vitáról szólt.

Ügyvédje szerint az írás hamisan azt sugallta, hogy hazudott, és cinikus módon megpróbálta manipulálni a közvéleményt. Az ANL szerint azonban a cikk egyáltalán nem volt tisztességtelen vagy rágalmazó jellegű.

Az ügyben ítélő bíró elmondta: „Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy az ebben az ítéletben hozott döntés kizárólag az alperes által közzétett cikk objektív jelentésére vonatkozik, a felperes rágalmazási igénye szempontjából.

A Mail on Sunday című vasárnapi napilapban és az interneten is megjelent cikk is részletesen taglalja a sussexi herceg peres ügyét a belügyminisztériummal. A februári cikk a következő főcímet viselte: “Harry herceg megpróbálta titokban tartani a rendőrségi védelem miatt folytatott jogi vitáját a kormánnyal… majd – alig néhány perccel a történet nyilvánosságra kerülése után – a PR-gépezete megpróbálta pozitív színben feltüntetni a vitát”.

Harry ügyvédei azzal érveltek, hogy a cikk rágalmazó volt, és azt sugallta, hogy a herceg “helytelenül és cinikusan” próbálta manipulálni a közvéleményt. A herceg azután indított pert a belügyminisztérium ellen, hogy megtagadták az ő és családja rendőri védelmét Angliában, melyet Harry saját zsebéből szeretett volna finanszírozni. A párnak, akik két éve hagyták ott a királyi családot, nem jár ez a kiváltság, ők azonban saját pénzükön igénybe vették volna a helyi rendvédelmi szervek védelmét, mivel magántestőreik nem férnek hozzá fontos hírszerzési adatokhoz.

A múlt havi előzetes meghallgatásra írt írásbeli nyilatkozatában Harry herceg elmondta, hogy fájdalmas volt számára az ügy és még most is szorong miatta.

A herceg ügyvédje, Justin Rushbrooke szerint a cikk azt sugallta, hogy a herceg hazudott, amikor azt állította, hogy fizetni akart a rendőri védelemért az Egyesült Királyságban.