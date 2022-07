Al Pacino összetört – szívszaggató szavakkal búcsúztatja a Keresztapa legendáját

Nyolcvankét éves korában elhunyt James Caan amerikai színész, a Keresztapa Sonny Corleonéjának alakítója

A hírt a színész családja jelentette be a Twitteren:

„Nagy szomorúsággal értesítünk benneteket, hogy Jimmy július 6-án este elhunyt” – olvasható a bejegyzésben.

Az Oscar- és Emmy-díjra jelölt színész halálhírét követően barátai, rajongói és kollégái is elismeréssel adóztak emléke előtt – írja cikkében az Entertainment Tonight.

– búcsúztatta szívhez szóló sorokkal Al Pacino.

Robert De Niro szintén megemlékezett elhunyt kollégájáról, ahogy A Keresztapa-filmek rendezője Francis Ford Coppola is.

Caantól Hollywood színe-java búcsúzott, Kathy Bates, Billy Dee Williams, Michael Mann, Adam Sandler, Barbra Streisand, Andy Richter, Gary Sinise, Maria Shriver és Jill Hennessy is.

James Caan. Loved him very much. Always wanted to be like him. So happy I got to know him. Never ever stopped laughing when I was around that man. His movies were best of the best. We all will miss him terribly. Thinking of his family and sending my love. pic.twitter.com/a0q8rCP1Yl

— Adam Sandler (@AdamSandler) July 7, 2022