Tízéves rajongója állította meg Keanu Reevest a reptéren – a reakciója aranyat ér

A hét egyik legbájosabb története Keanu Reeveshez kötődik, akiért nem hiába rajonganak annyian, ugyanis egy csupa szív ember. Történt ugyanis, hogy a Mátrix-filmek sztárját a New York-i repülőtéren állította meg egy fiatal rajongója, aki egy teljes kérdéslistát állított össze kedvencének.

Keanu örömmel állt meg autogramot adni és válaszolt rajongója záporozó kérdéseire.

A beszélgetést Andrew Kimmel televíziós producer örökítette meg, a posztot pedig már több mint 21 000-szer osztottak meg.

Keanu Reeves was on my flight from London to NYC today. A young boy asked for an autograph at baggage & then began to fire off a series of rapid-fire questions. Keanu happily responded to every single one… pic.twitter.com/T7m7PciL5C

— Andrew Kimmel (@andrewkimmel) July 4, 2022