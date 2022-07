Még soha senki nem evett meg egyszerre ennyi hotdogot

A 37 éves kaliforniai férfi 10 perc alatt több mint 22 ezer kalóriát gyömöszölt magába a hotdogevő versenyen, amelyet minden évben megrendeznek a július 4-i amerikai nemzeti ünnep alkalmából.

Chestnut, becenevén Állkapocs, 14. alkalommal nyerte meg az evőversenyt. Már az első percben 12 hotdogkiflibe helyezett főtt virslit falt fel, a végére pedig messze megelőzte 16 versenytársát. A második helyezett Geoffrey Esper mindössze 50 hotdogot tudott magába erőltetni, a harmadik helyezett Nick Wehry pedig csak 44-et.

It’s that time of the year again — the Nathan’s famous hotdog-eating contest. 14-times champion San Jose’s own Joey Chestnut ate 76 hotdogs in 10 minutes last year breaking his own world record. The showdown is taking place Monday in Coney Island. https://t.co/gjdqgco6gQ

