Ő alakítja Teller Edét az Oppenheimer-moziban

Sztárparádéval jön a hidrogénbomba atyjának története.

Christopher Nolan is in post-production on ‘OPPENHEIMER’ The film stars Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Peck, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Devon Bostick, Kenneth Branagh and Alden Ehrenreich. pic.twitter.com/zvRhUAEkNb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 21, 2022

A második világháborús Dunkirk után újabb történelmi filmet forgatott Christopher Nolan (Eredet, Csillagok között, Batman: Kezdődik!). Az Oppenheimer a hidrogénbomba megalkotójáról szól, aki később ugyanúgy szigorú ellenőrzés akarta helyeztetni találmánya katonai felhasználását, mint a hirosimai bomba kifejlesztői, Szilárd Leó és Teller Ede. A film csaknem fél éves forgatás után már elkészült, de a java csak azután következik: Nolan arról ismert, hogy képes egy évig dolgozni a produkciói utómunkáin, így lesz most is.

Teller Ede megformálója Benny Safdie lesz, aki többek között szerepelt Mundruczó Kornél, Pieces of a Woman című filmjében is szerepelt. Az Oppenheimer címszereplője Cillian Murphy, aki jó munkakapcsolatot ápol a rendezővel, a Dunkirkben, az Eredetben és a Batman-trilógiában is együtt dolgoztak. Emily Blunt játssza a tudós feleségét, Kittyt, Matt Damon pedig Leskie Groves tábornokot, aki az atomprogramot irányította. Robert Downey Jr. az Atomenergia Bizottság elnökét, Lewis Strausst alakítja.

Az Oppenheimer az egyetemi éveitől egészen addig mutatja be a tudós tevékenységét, amíg az arizonai sivatagban meg nem kezdte kísérleteit az új atombombával.

A produkció erős életrajzi filmnek tűnik, az ilyeneket pedig nagyon szeretik az Oscar-díjak odaítélésekor. Az Oppenheimert Magyarországon 2023. július 20-án mutatják be.