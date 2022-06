Visszavág a zaklatással vádolt Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo 238 millió forintra (626 ezer dollár) perli annak a nőnek az ügyvédjét, aki egy kudarcba fulladt perben azt állította, a futballsztár közel egy évtizeddel korábban megerőszakolta a nőt Las Vegasban.

Egy nyersen megfogalmazott bírósági dokumentumban Ronaldo ügyvédje, Peter Christiansen arra kéri Jennifer Dorsey amerikai kerületi bírót, hogy a nő ügyvédjét, Leslie Mark Stovallt tegye személyesen felelőssé az összeg kifizetéséért. Stovallnak július 8-ig kell választ adnia a bíróságnak – közölte a New York Post.

Dorsey június 10-én ejtette az ügyet a bíróságon, hogy megbüntethesse Stovallt „rosszhiszemű magatartásáért” és a kiszivárgott és ellopott dokumentumok helytelen felhasználásáért. „Az ügyvéd már a kereset benyújtása előtt átlépte az etikus viselkedés határát, és a bíróság szabályainak semmibe vétele töretlenül folytatódott” – állapította meg a bíró.

Dorsey a 42 oldalas végzésében azt írta, hogy a felperes Kathryn Mayorga ügyének elutasítása az újbóli benyújtás lehetősége nélkül súlyos büntetés, de ezt azzal indokolta, hogy Stovall magatartása kárt okozott Ronaldónak. A sajtó általában nem nevezi meg azokat a személyeket, akik azt állítják, szexuális zaklatás áldozatai, de Mayorga beleegyezett, hogy nevét nyilvánosságra hozzák.

Titoktartást írt alá Mayorga

A Ronaldo ügyvédjeinek bírósági költségei és díjai miatt követelt 238,5 millió forint (626 ezer dollár) mellett már eltörpül az a 142,8 milliós (375 ezer dolláros) összeg, amelyet Mayorga 2010-ben azért kapott, hogy aláírjon egy titoktartási megállapodást és ejtse a büntetőfeljelentést, amelyben azt állította, hogy szexuálisan bántalmazták.

„Tekintettel visszaéléseire és kirívó kötelességszegésére, Stovallt személyesen felelőssé kell tenni azért, hogy Ronaldónak megtérüljenek a vádak miatt keletkezett költségei” – áll Peter Christiansen kártérítési kérelmében.

Mayorga 2018-ban benyújtott polgári perében több mint 25 millió dollárt követelt,

plusz ügyvédi költségei megtérítését. Ebben azt állította, hogy Ronaldo vagy társai megsértették a titoktartási megállapodást, mivel egy német hírportál, a Der Spiegel 2017 áprilisában Cristiano Ronaldo titka címmel cikket közölt, a bírósági beadványokban „Football Leaks” néven emlegetett informátorportáltól megszerzett dokumentumok alapján.

Ronaldo ügyvédei azzal vádolják Stovallt, hogy lopott anyagokat szerzett meg, amelyek bizalmas ügyvéd-kliens kommunikációt tartalmaztak, majd többször is megpróbálta nyilvánosságra hozni azokat a bírósági beadványokhoz csatolva. Egy második, pénteken benyújtott bírósági beadványban Dorsey azt kéri, hogy a bizalmas dokumentumokat tartalmazó bírósági jegyzőkönyv egy részét zárják le.

Mayorga, egykori modell és tanár, aki Las Vegas környékén él, keresetében azt állítja, hogy egy éjszakai klubban találkozott Ronaldóval, majd vele és másokkal együtt elment a szállodai lakosztályába, ahol a férfi állítólag bántalmazta őt a hálószobában. A nő akkoriban 25 éves volt, Ronaldo 24 éves.

Azt állítják, beleegyezésen alapult az affér

Ronaldo jogi csapata nem vitatja, hogy Ronaldo találkozott Mayorgával, és 2009 júniusában lefeküdtek, de azt állítják, hogy ez beleegyezésen alapult. A most 37 éves Ronaldo a világ egyik legjobban fizetett és legismertebb sportcsillaga. Az angol Premier League-ben szereplő Manchester United csapatában játszik, és hazája, Portugália válogatottjának csapatkapitánya. Az elmúlt években több évet játszott Olaszországban, a torinói Juventusnál.

A Las Vegas-i rendőrség újraindította a nemi erőszakkal kapcsolatos nyomozást, miután Mayorga 2018-ban beadta a keresetet, de

Steve Wolfson Clark megyei kerületi ügyész 2019-ben úgy döntött, hogy nem emel vádat.

Azt mondta, túl sok idő telt el ahhoz, hogy az esküdtszék előtt kétséget kizáróan bizonyítani lehessen az ügyet.

Stovall fenntartotta, hogy Mayorga nem szegte meg a hallgatásról kötött egyezséget. A perében annak érvénytelenítésére törekedett, Ronaldót és védőit összeesküvéssel, rágalmazással, szerződésszegéssel, kényszerítéssel és csalással vádolta.

A Las Vegas-i rendőrségi jelentés, amelyet Ronaldóról állítottak össze, miután Mayorga 2018-ban benyújtotta a keresetét, még nyilvánosságra kerülhet egy Las Vegas-i állami bíróságon folyamatban lévő per keretében. A Las Vegas-i városi rendőrség egy bírótól kéri annak eldöntését, hogy eleget kell-e tennie a The New York Times által kért közérdekű adatigénylésnek. A hivatal azzal érvel, hogy nem emeltek vádat az ügyben.