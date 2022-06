Gyönyörű nő lett A kör félelmetes kislányából

Daveigh Chase már 31 éves, akit ma már az utcán nem sűrűn ismernek fel.

Daveigh Chase volt az a gyerekszínész, aki 2002-ben eljátszotta az ikonikus horrorfigurát, Samarát A kör című filmben. A mozi egy furcsa videokazettáról szól, ami egy héttel a megtekintése után a nézők halálát okozza. A film az eredeti, 1998-as japán “Ring” című film alapján készült, amely viszont Koji Suzuki író 1991-es, azonos című könyvén alapult. Bár Chase akkoriban még csak 12 éves volt, Samara karaktere világszenzációvá vált, és a film még 20 évvel később is horrorklasszikusnak számít.

Chase a 2003-as MTV Movie and Television Awardson is elnyerte a legjobb gonosztevőnek járó díjat. A folytatás 2005-ben jelent meg A kör 2 címmel, de Chase nem tért vissza sem ebben a filmben, sem a későbbi részekben. És hogy hogy néz ki napjainkban Daveigh Chase? Nem sokan ismerik fel az utcán, ugyanis a hátborzongató egykori karakterrel szemben, Daveigh igazi szépség!

Daveigh Chase később is folytatta a színészkedést, de leginkább szinkronszerepeket vállalt. Ő adta a Disney “Lilo és Stitch” című filmjének főszereplője, Lilo hangját is, ahogy Chihiro karakterét is ő szólaltatta meg. Később szerepet kapott egy másik hátborzongató kultikus klasszikusban, a Donnie Darkóban. A most 31 éves Chase legutóbb a 2016-ban megjelent “Let It Die” című videojátéknak kölcsönözte a hangját, azóta nem szerepelt semmiben, így úgy tűnik, hogy Chase egyelőre szünetet tart a színészkedésben.