Cameron Diaz bejelentése villámcsapásként érte a világot

A színésznő hosszú évek kihagyása után újra filmet forgat.

Cameron Diaz and Jamie Foxx will star in Netflix movie ‘Back in Action.’ pic.twitter.com/w2ZIgA4pIP — Film Updates (@FilmUpdates) June 29, 2022

Erre a bejelentére senki sem számított, visszatér a színészethez Cameron Diaz! A színésznő, aki 2018-ban jelentette be, hogy nem óhajt többé a kamerák elé állni, most mégis rábólintott a Netflix felkérésére, melyben nagy szerepe volt egy kollégájának, név szerint Jamie Foxx-nak is, aki rábeszélte Cameront, hogy szerepeljen vele a Back in Action című filmben.

Jamie és Cameron is megosztotta közösségi oldalán, hogy közös munkára készülnek, melynek forgatását az év második felében kezdik meg. A streamingóriás egyelőre nem adott ki közleményt a produkcióról.

“Alig várom,ez nagy durranás lesz!”

– írta Cameron.

Cameront az utóbbi években igen ritkán lehetett látni nyilvános eseményen, főképp azért, mert látszólag nem kért a csillogó világból. A színésznő az elmúlt években többször is elmondta, hogy a kétéves lánya, Raddix nevelése számára a legfontosabb, és az anyaszerep az egyetlen, ami érdekli, de sok rajongó azt várta, hogy idővel ez majd változik és ismét láthatják őt a kamerák előtt szerepelni. Bár a színésznő leszögezte, hogy egyáltalán nem hiányoznak neki a forgatások, mostanra megváltozhatott a véleménye.

Diaz 2020-ban hívta életre organikus bor márkáját, az Avaline-t, ami eddig ki is tölthette a szabadidejét, de úgy látszik az új kihívások visszacsábították.