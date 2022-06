Az utóbbi évek legnépszerűbb magyar sorozatát törölte az HBO

Lekerült az itthon nagy népszerűségnek örvendő A besúgó című népszerű magyar sorozat az HBO Max kínálatáról. Egyelőre nem tudni visszakerül-e, és ha igen, mikor.

A hazai gyártású, nyolcvanas éveket idéző A besúgó című sorozat a mai nappal váratlanul lekerült az HBO Max választékából. Az amerikai cég itthoni PR-menedzsere, Pinczés-Pressing Ádám úgy nyilatkozott a levételről, hogy „az HBO Max és a Discovery+ összeolvadásának előkészítéseként zajlik a két platform elemzése és a végső szolgáltatás kialakítása. Ennek a folyamatnak a része, hogy egyes tartalmak lekerülnek a felületekről”.

A sorozat a megjelenést követő hónapokban a legnépszerűbb tartalmak közé tartozott, ezért is érdekes, hogy jelenleg nem elérhető. A besúgóhoz hasonlóan eltűnt több európai és régiós saját gyártás is a kínálatból. A mostani kínálatszűkítésnek további áldozatai is vannak, mert nem csak európai, hanem amerikai HBO-gyártások sem találhatók már a felületen.

A címlapfotó illusztráció