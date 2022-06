Újra Batman lenne Christian Bale, de van egy feltétele

Christian Bale nagy meglepetéssel szolgált a rajongóinak, legújabb interjújában ugyanis elárulta, hogy nem fordított teljesen hátat Batmannek, ha Christopher Nolan rendező visszatérne, ő benne lenne a folytatásban.

The Dark Knight returns? Christian Bale is open to reprising #Batman on one condition: "If Chris Nolan ever said to himself, ‘You know what, I’ve got another story to tell.’ And if he wished to tell that story with me, I’d be in." https://t.co/Pl0l7SHQa4

— Variety (@Variety) June 27, 2022