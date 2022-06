Chris Martin besétált egy kocsmába és zongorázni kezdett

“Milyen kedves ember!” – írta az angliai Hinton Charterhouse családi kocsmájának tulajdonosa közösségi oldalán.

Valóban nem mindennapi történet, ami a somerseti pubban történt múlt vasárnap, hiszen nem akárki, hanem a Coldplay frontembere, Chris Martin sétált be az ajtón, aki a tulaj kérésére zongorán még az egyik slágerét, a “A Sky Full of Starst” is eljátszotta.

You never know who might pop in for a pint! @coldplay what a lovely man he is. pic.twitter.com/V3INYbD0rB

— The Stag inn (@StaginnHinton) June 27, 2022