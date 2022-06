„Amikor majdnem elfogták Jack Sparrow kapitányt” – visszatérhet főszerepéhez Johnny Depp

Johnny Depp legismertebb filmsorozatának legendás sorát idézve: „Ne feledjék a napot, amikor majdnem elfogták Jack Sparrow kapitányt.” A pletykák szerint a bajba keveredett színész több mint 300 millió dollárért térhet vissza A Karib-tenger kalózaiba, miután 2018-ban az exfelesége, Amber Heard által felhozott bántalmazási vádak miatt kirúgták a film színészgárdájából.

Egy Disney-hez közeli forrás állítólag egy új interjúban dobta le a „bombát” az ausztrál Poptopicnak. „Az üzlet állítólag arról szól, hogy Johnny Depp visszatér Jack Sparrow szerepében” – állította a szivárogtató a Down Under szórakoztatóipari weboldalnak – közölte a New York Post.

Az 59 éves sztár öt filmben játszotta el a kalóz kapitányt, mielőtt a Disney kirúgta volna őt a hatodik, egyben utolsó részből a 36 éves Amber Heard 2018-as Washington Postban megjelent véleménycikke nyomán, amelyben Deppet családon belüli erőszakkal vádolta. A hírek szerint emiatt az Ollókezű Edward sztárja 8,5 milliárd forintos – 22,5 millió dolláros – fizetéstől esett el.

Depp június elején rágalmazásért perelte exfeleségét, amely nagy nyilvánosságot kapott, de miután győzött a bíróságon most úgy tűnik, hogy a Disney hajlandó lenne visszahelyezni őt az ikonikus szerepbe.

Johnny Depp could reprise Captain Jack ‘Pirates’ role with $301M deal: report https://t.co/faK2HPy07y pic.twitter.com/iw01VuSnwW — New York Post (@nypost) June 27, 2022

„A Disney érdekelt abban, hogy rendbehozza a kapcsolatát Johnny Depp-pel. Megkeresték a színészt az Amber Heard elleni rágalmazási pere előtt, és megkérdezték, hogy érdekelné-e a visszatérés egy-két újabb kalózos filmre” – állította a forrás a Poptopicnak.

A színészhez kötődő forrás állítólag azt mondta az NBC Newsnak, hogy ez kitaláció, de Depp és a Disney képviselői még nem válaszoltak a hír megerősítésével kapcsolatos The Post megkeresésre. Eközben a pletykák 113,7 milliárd forintos – 301 millió dolláros – szerződésről szólnak.

A forrás szerint Depp Jack Sparrow-ként térne vissza A Karib-tenger kalózai 6 című filmben és egy spin-off Disney+ sorozatban, amely a Fekete Gyöngy kapitánya életének korai szakaszáról szólna. „Annyit mondhatok, hogy a stúdió már elkészítette a Jack Sparrow-ról szóló film tervét, így nagyon bíznak benne, hogy Johnny megbocsát nekik, és visszatér” – állította a forrás.