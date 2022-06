Senki nem hitt Carey Mulliganben, ma korunk egyik legnagyobb tehetsége

Senki nem gondolta volna, hogy Carey Mulliganből színésznő lehet, saját magán kívül. Hiába próbálkozott, minden drámaiskolából eltanácsolták, nem láttak benne fantáziát. Ő azonban makacsul próbálkozott, mert a színészet volt gyermekkori álma.

„Nem csak úgy beleszerettem a színészetbe, hanem mindig is szerepelni akartam, amióta csak az eszemet tudom. Főleg a musical vonzott, kamasz koromban évekig a Nyomorultak pólóját hordtam.”

From ‘An Education’ to ‘Promising Young Woman’: Carey Mulligan’s 10 Best Performances https://t.co/0yi6tSoyIC

— Variety (@Variety) May 28, 2022