Meglepő karrierbe kezdhetne Vilmos herceg

A népszerű James Bond filmek producerei, Barbara Broccoli és Michael Wilson, nemrégiben vehették át a Brit Birodalom Rendje kitüntetést Vilmos hercegtől. A filmalkotóknak feltűnt, hogy a herceg minden szempontból megfelelne az általuk keresett 007-es ügynök szerepére.

A 62 éves Barbara Broccoli és a 80 éves Michael Wilson a Buckingham-palotában vehette át Vilmos hercegtől a brit birodalom legmagasabb rendű kitüntetését, amely óriási megtiszteltetés volt a számukra. A két producer igencsak felfigyelt a hercegre a ceremónián – írja cikkében a Mirror.

Barbara kilenc Bond-filmen dolgozott már bátyjával, köztük a Casino Royale, a Skyfall és a Nincs idő meghalni című filmeken. A testvérek még mindig keresik az 54 éves Daniel Craig utódját, az új 007-es ügynök szerepére.

Idris Elba, Tom Hardy és Regé-Jean Page is szóba került, mint James Bond. De a producerek szerint, Vilmos herceg lenne az abszolút esélyes a főszerepre. Vilmos jóvágású, magas, jól áll neki a szmoking és még helikoptert is tud vezetni. Természetesen a filmalkotók ezt nem gondolták komolyan. Továbbra is keresik a megfelelő embert a szerepre.

Arra a kérdésre, hogy ki lesz a következő Bond, Barbara ennyit mondott: