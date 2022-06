Vilmos herceg és Katalin élethű portréjától mindenki álla leesett

A képet, melyet Jamie Coreth neves brit portréfestő alkotott, a Cambridge-i Egyetem Fitzwilliam Múzeumában állították ki. A művet tavaly rendelte meg a Cambridgdeshire-i Királyi Portréalap (Cambridgeshire Royal Portrait Fund), ajándékképpen a megye lakosainak.

„Ez volt életem legkülönlegesebb privilégiuma” – mondta Coreth.

A hercegi pár a múzeumban tett látogatásukon találkozott a festővel, a művet a kiállítás első napján tekintették meg.

A művész Cambridge városa előtt tisztelgett azzal, hogy a pár hátterének a város sok történelmi épületének színét, valamint a több épületet díszítő hatszögletű motívumot használta.

