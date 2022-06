Erzsébet királynő frizurát újított

II. Erzsébet királynő stílusosan és fiatalosan kezdi meg 71. évét a trónon. Úgy tűnik, az uralkodó megvált megszokott, jellegzetes hajkoronájától. Megújulva, nyári frizurával jelent meg platina jubileuma után. De vajon melyik neves fodrásznál járhatott az uralkodó?

Queen Elizabeth debuts new haircut after Platinum Jubilee https://t.co/OlqKsVM5RO — How To Finance (@howto_finance) June 22, 2022

A királyi család hivatalos Instagram-oldalán közzétett felvételen, a 96 éves uralkodó ősz hajfürtjei feltűnően rövidebbek lettek oldalt és hátul – írja cikkében a Page Six.

A rajongók imádták a királynő új kinézetét. „Imádom a királynő új frizuráját!” – írta az egyik hozzászóló. „Csodásan néz ki a királynő! Tökéletes az új nyári frizurája” – írta egy másik.

II. Erzsébet személyi asszisztense, vezető öltöztetője és egyben bizalmasa, Angela Kelly a titokzatos fodrász, aki a világjárvány idején ezt a munkakört is megkapta feljebbvalójától. Angelának a koronavírus-járvány éveiben fodrászként is helyt kellett állnia, melyről a The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (Az érem másik oldala: A királynő, az öltöztető és a gardrób) című könyvének legújabb kiadásában ír.

A királynő asszisztense és egyben barátja így emlékezett vissza azokra az évekre:

„2020 márciusától hetente megmostam a királynő haját. Megigazítottam és formáztam, sőt, ha kellett, még le is vágtam. A csapatom a Kelly szalonja nevet kapta.”

Kezdetben Angela keze igencsak remegett, de ahogy telt az idő, egyre jobban belejött a fodrászkodásba.