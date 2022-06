Brad Pitt köntörfalazás nélkül vallott függőségeiről

A hollywoodi sármőr ritkán nyílik meg ennyire húsbavágóan magánéletéről. Pitt a GQ magazinnak adott interjújában őszintén mesélt arról, hogy hol látja magát a karrierjében, milyen magányosnak érzi magát, és hogyan helyezte előtérbe az egészségét azzal, hogy leszokott a dohányzásról és részt vesz az Anonim Alkoholisták kezelésében.

A színész elárulta, hogy az Angelina Jolie-val való válás után egy másik függőségéről is lemondott: az alkoholról. Pitt hat éve tette le az italt és a mai napig rendszeresen jár az Anonim Alkoholisták gyűléseire.

Bár sokan azt gondolhatják róla, hogy egy társasági pillangó, Pitt koránt sem tartja magát annak.

„Mindig is nagyon egyedül éreztem magam az életem során. Egyedül nőttem fel gyerekként és most a mindennapokban is egyedül vagyok itt, a házamban. Érdekes, de nemrég éreztem először, hogy a barátaim és a családom mellett otthonra találtam.”