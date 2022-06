Koldusbotra jutott, ételre sem telik a megcsalt hollywoodi feleségnek

Alice Evans és Ioan Gruffudd válnak, aminek egy részlete sem marad titok, a megbántott feleség ugyanis mindent kitereget a közösségi oldalán.

Többek között így az is kiderült, hogy a Fantasztikus négyes, a San Andreas és a Sólyom végveszélyben sztárja, Ioan évekig csalta feleségét, szakításukkor pedig csak annyi magyarázatot adott feleségének, hogy nem szereti már.

Gruffudd és Evans 2021. január 1-jén, 13 év házasság után váltak el. A csalfa férj később távoltartási végzést kért felesége ellen, azt állítva, hogy a nő többször szóban megfenyegette, hogy „azt teszi velem, amit Amber Heard tett Johnny Depp-pel, vagyis tönkreteszi a karrierem.”

Alice Evans, akit a nézők a Lost és a Vámpírnaplók című sorozatokban is láthattak, most elárulta, hogy ételre és a számlák kifizetésére sem maradt pénze, miközben továbbra is egyedül neveli volt férjével közös lányait – írja az Independent.

Egy Instagram-posztban, amelyen az egykori házaspár legkisebb lánya, a nyolcéves Elsie látható, a színésznő ezt írta:

„Próbálom tartani magam a folyamatos fenyegetésben, teljesen kifogytam a pénzből, ételre és számlákra sem telik.”

Alice elindított egy GoFundMe kampányt, amelyben 25 000 dollárt kér, hogy kitudja fizetni a válóperes ügyvédeket.

Az oldal leírásában azt írta: „Egymillió év alatt sem gondoltam volna, hogy egyszer ezt kell majd tennem.”

„2020 augusztusában az egész világom darabjaira hullott. Azóta nemcsak a gyermekeim egyedülálló anyjaként küzdök, hanem próbálom fedezni a számlákat, az ételt és a jogi költségeket. A minap lenulláztam a számlámat, nem tudtam vásárolni semmit. Ugyanezen a napon a férjem ügyvédje küldött nekem egy levelet, amelyben közölte, hogy augusztus 2-án kell megjelennem a bíróságon, hogy képviseljem az ügyemet a válás során. Jelenleg nincs ügyvédem, és nincs pénzem, hogy fizessek egyet. Ha nem jelenek meg a bíróságon, akkor a bíróság megsértése miatt fogok felelni, és fogalmam sincs, hogy mi fog történni velem vagy a gyerekeimmel akkor.”

Ian és Alice a 102 kiskutya forgatásán találkoztak, majd hét évvel később, 2007-ben összeházasodtak. Kapcsolatukból két lánygyermek született: a most 13 éves Ella Betsi, és a 8 éves Elsie Marigold.