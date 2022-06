Szívtelen pletyka árnyékában ünnepli születésnapját Vilmos herceg

Cambridge hercege negyvenéves lett, de az örömteli napot testvére, Harry nélkül kell ünnepelnie.

Feltartóztathatatlanul közeledik a királyi cím felé Vilmos, akit egykor megrémített a jövője. A herceg azóta jobban megbékélt önmagával, mint valaha, amint azt a platinajubileumi ünnepségen látott boldog családi jelenetek is bizonyították.

Katalinnal kötött házassága erős, és az apaság olyan elégedettséget adott neki, amilyenről álmodni sem mert. Még az apjával, Károly herceggel való hírhedten szúrós kapcsolata is harmonikusabb, mint tizenéves kora óta bármikor.

A legnagyobb gondot az öccsével, Harry herceggel való megromlott kötelék jelenti.

Mióta a sussexi család mindent maguk mögött hagyva Amerikába költözött egy nyugodtabb élet reményében, kissé fagyos a hangulat Vilmos és Harry herceg között, akik Meghan színre lépéséig szinte elválaszthatatlanok voltak.

A testvérek több év kihagyás után, most júniusban találkoztak egymással a királynő platinajubileumi ünnepségén, ahová a sussexiek magukkal vitték Archie fiukat és az egyéves Lilibetet, akivel most először találkozott a királyi család.

A hivatalos összejövetelen, ahol Harryék bemutatták a királynőnek Lilit, Vilmos és felesége Katalin sajnos nem tudtak részt venni, ugyanis királyi teendőik az ország másik felébe szólították őket. Ez persze elég is volt ahhoz, hogy rosszindulatú pletykák kapjanak szárnyra arról, hogy Vilmosék szándékosan hagyták ki a találkozót Meghannal és Harryvel. Erre tett rá még egy lapáttal a tény, hogy a négynapos jubileumi hétvége alatt egyszer sem látták a két testvért találkozni, de még egy gyors pillantást vagy félmosolyt se váltani – írja az Express.

Vilmos barátai szerint, a testvérek kapcsolata továbbra is mélyponton van, Harryt beszippantotta egy idegen világ, amit úgy hívnak Meghan, és ők ketten masszívan lealázták a királyi családot Oprah Winfrey-nek adott interjújukban.

„Újra meg kell találniuk a közös hangot, hogy helyrehozhassák a kapcsolatukat. Ehhez mindkettőjüknek be kell ismernie a hibáit, de elég nyilvánvaló, hogy az egyikük ezt abszolút nem hajlandó megtenni.”

A forrás úgy véli, hogy Harry átlépett egy határt. Vádaskodást vádaskodásra halmozott, tudván, hogy a család egyetlen lehetősége a hallgatás volt.

„Vilmos mindig is allergiás volt a drámára, de Harry gondoskodott arról, hogy a családi szennyest globális szinten kiteregessék.”

A bennfentesek szerint, valójában Vilmos még most is védi Harryt és egyáltalán nem tolerálja, ha az emberek tiszteletlenül beszélnek róla.

„Úgy gondolom már semmi nem fog visszatérni a régi kerékvágásba, de Vilmos örökké nyitva fogja tartani Harry előtt az ajtót, amikor öccse készen áll majd rá.”

Vilmos születése, 1982. június 21. óta a második a brit trónutódlási sorban, és édesapja, Károly walesi herceg után az Egyesült Királyság uralkodója lesz. A herceg azonban olyan időszakban tölti be 40. életévét, amikor a királyi család feladatai közül már egyre több hárul rá és apjára.

A jelenlegi uralkodó, a 96 esztendős II. Erzsébet királynő, Vilmos nagymamája jó ideje tudatosan és folyamatosan adja át a fiatalabb nemzedéknek feladatköreit. Az uralkodó illetékességi körébe tartozó nemzetközi látogatásokat – és egyre inkább a hazai látogatásokat is – szinte kivétel nélkül Károly és Vilmos bonyolítja le.

A királyi teendők elvégzésébe Vilmos szépséges felesége, Katalin is becsatlakozott, hiszen akárcsak évek múltán férjére, őrá is egyre felelősségteljesebb feladatok hárulnak majd jövőbeni királynéként. Számos tehetsége mellett, Katalin hobbifotózással is foglalkozik, a minap pedig sosem látott családi fotót lőtt férjéről és három gyermekükről apák napja alkalmából.