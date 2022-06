Videón, ahogy Tom Hanks bepöccen és kiosztja a rajongóit

A hónap legnézettebb videója címre már most pályázhat a színész, akit ilyen idegállapotban talán még sosem láthattak a rajongók.

Tom Hanks igazi úriember, egy gentleman, akit általában kenyérre kellett menni. Azonban, ha a feleségét védi, akkor bizony őt is elönti a tesztoszteron, és felbőszült oroszlánként viselkedik. A Dailymail rögzítette a minap a nem mindennapi jelenetet, ahogyan a rajongók egy agresszívabb csoportja egy New York-i étterem előtt megrohanja a párt, majd Tom feleségét, Rita Wilsont meg is lökik, aki emiatt majdnem elbotlott.

Hanksnek sem kellett több, aki elővette a legszigorúbb tekintetét, és miután megbizonyosodott róla, hogy felesége jól van, a tömeg felé fordul, kezeit a magasba emelte, és mindenkit elküldött melegebb éghajlatra:

“Húzzatok el innen, fellökitek a feleségem?!”.

Bár a rajongók bocsánatot kértek, a házaspár erre már nem volt kíváncsi, gyorsan beültek az autójukba, miközben a sokkolódott járókelők bambán pislogtak a dühödt Tom láttán.

Számos rajongó kommentálta a közösségi médiában az esetet, az egyikük azt írta: “Woody seriffel nem lehet szórakozni!”

“Képzeld el, hogy Tom Hanks kiabál veled. Egyszerűen nem tudnék magamhoz térni” – tette hozzá egy másik rajongó.