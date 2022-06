Naomi Campbell tüneményes fotón mutatta meg kislánya első lépéseit

A 13 hónapos csöppséget a kifutóra szánták.

Naomi Campbell nem győzött áradozni arról, hogy 13 hónapos kislánya fontos mérföldkőhöz érkezett és igazi szupermodell módjára tette meg első lépéseit édesanyja oldalán a harmatos fűben – írja a PageSix.

Campbell, aki általában szűkszavúan nyilatkozik az anyaságról, most imádnivaló képekkel örvendeztette meg rajongóit.

A szupermodell egy fekete pulóvert és fekete sportnadrágot húzott a jeles alkalomra, míg a kicsi egy rózsaszín pólót viselt hozzá illő melegítőnadrággal.

„Az én szerelmem, az én szívdobbanásom első lépései”

– írta a szupermodell az édes pillanatot megörökítő fotókhoz.

A tavalyi év egyik legváratlanabb bejelentése egyértelműen az ötvenkét éves Naomi Campbellé volt, aki közösségi oldalán osztotta meg, végre ő is anyuka lett. Mivel kerekedő pocakkal nem mutatkozott a modell, sokáig találgatták, hogy örökbefogadással vagy béranya segítségével vált belőle is édesanya, amit sokáig nem is kötött a nyilvánosság orrára, végül februárban a Vogue

magazinnak tisztázta a kérdést.