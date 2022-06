Rúzsa Magdi anyaként szembesült először ezzel a helyzettel

Érzéseiről és a családalapítás első időszakáról az M2 Petőfi TV Magas és Mély című műsorában beszél péntek este Rúzsa Magdi, Máté Péter-díjas énekesnő, aki hármasikrei megszületése óta először ad exkluzív televíziós interjút.

Rúzsa Magdi (Fotó: MTVA)

Rúzsa Magdi élete kiteljesedett azzal, hogy édesanya lett. Mindig vágyott egy kisbabára, azt azonban álmában sem gondolta volna, hogy egyszerre három gyermeke születik majd. Saját bevallása szerint fegyelmezett és határozott típus, akinek alapszükséglete a tervezhetőség. Életében most először, édesanyaként szembesült azzal, hogy a dolgok nem mindig úgy történnek, ahogyan elképzeli.

Sokszor bizonytalan, amit nehezen él meg. Bár sok segítséget kap, a mai napig nehezen dönti el, hogy amikor mindhárom kisbabája sír, melyik kettőt vegye fel – árulja el az énekesnő exkluzív interjúban Koltay Anna műsorában, a Magas és Mély évadzáró epizódjában.

„Ez most még a szinte egyben vagyunk állapot. Néha nem tudom elengedni, hogy én létezem nélkülük is”

– mondja a műsorajánlóban Rúzsa Magdi, aki visszatéréséről is tudatosan gondoskodott.

Július 1-i koncertjének dátumát már októberben kitűzte, akkor, amikor még a gyermekeivel várandós volt.

Rúzsa Magadinak a szakmája, az éneklés és a dalszerzés ugyanolyan fontos szerepet tölt be most az életében, mint azelőtt, hogy édesanya lett. Ám, ahogy lejön a színpadról, rohan is haza egyből a gyerekekhez. Az interjúban arról is mesél majd, hogyan küzd azzal, hogy ne érezzen lelkiismeretfurdalást, amikor dolgozik, miközben jól tudja, hogy a babák a legjobb kezekben vannak, amíg a színpadon van.

