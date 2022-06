Szellemirtó akart lenni egy beteg kisfiú, most teljesült a vágya

George ritka betegségben szenved, szívének csak a fele működik. A nyolcéves brit fiú annyira rajong a közismert film szellemirtóiért, hogy a 2020-ban végrehajtott harmadik szívműtétjére is magával vitte a film figuráit. A kisfiúnak hihetetlen erőt és motivációt adnak a filmbéli karakterek – írja cikkében a The Sun.

George needed to be sworn in as a Cadet Ghostbuster ahead of his wish to go ghost hunting 👻

And who better to do that than original Ghostbuster, @dan_aykroyd 👀

👉 Find out more: https://t.co/cFCLWPvWlW@GBNewsdotcom @Ghostbusters @Leeds_Childrens @theleedslibrary pic.twitter.com/V9UD5G2XBC

— Make-A-Wish UK (@MakeAWishUK) June 9, 2022