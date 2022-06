Nagy döntést hoztak meg: Elköltözik Vilmos herceg és Katalin hercegné

Eddig Cambridge hercege és hercegnéje Kensingtonban élt, most azonban a pár úgy döntött, hogy a windsori birtokon található Adelaide Cottage nevű birtokot választja. A pár a 96 esztendős II. Erzsébet királynő közelében szeretne élni, ami a családnak új környezetet, a királyi csemetéknek pedig új iskolát jelent.

Prince William, Catherine, Duchess of Cambridge, and their three kids are moving out of London! Find out where they’re headed and the reason why they’re relocating: https://t.co/qhYFsuEDTp

II. Erzsébet pár hónapja hagyta el londoni székhelyét, a Buckingham-palotát és úgy döntött a jövőben Windsorból látja el királynői kötelezettségeit. A családhoz közelálló források szerint, az idős királynő egészségi állapotára való tekintettel határozott úgy Vilmos és családja, hogy a közelébe költöznek, hogy bármikor segíthessenek ha szükséges.

A gyerekek is új környezetbe kerülnek, így izgalmas időszak vár a 8 éves György hercegre, a 7 éves Sarolta hercegnőre és a 4 éves csintalan Lajos hercegre is.

This is a classic case of let them eat cake. Prince William getting a 4th home and saying he’s lowering costs to tax payers. It’s very nice to be loved by the Daily Mail and The Sun, as well as all right wing media. He should enjoy it while it lasts pic.twitter.com/hx7wLVpczh

