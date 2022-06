Gyászol a Seinfeld stábja – elhunyt az egyik szereplő

A gyászhírt a legendás karakterszínész szomszédja, a Los Angeles Times riportere, Sam Farmer osztotta meg a nyilvánossággal Twitteren – számolt be róla a Vanity Fair.

My neighbor, friend, and one of the wisest, most talented and kindest people I’ve ever met, Philip Baker Hall, died peacefully last night. He was surrounded by loved ones. The world has an empty space in it. pic.twitter.com/pBCaILjHPT

— Sam Farmer (@LATimesfarmer) June 13, 2022