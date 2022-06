Charlie Sheen kiakadt - 18 éves lánya exkluzív fotóit árulja a neten

A gyönyörű színésznő, Denise Richards és Charlie Sheen legidősebb lánya nem csak apja megnyerő mosolyát, de bulizós életstílusát is örökölte.

Sam Sheen nem esett messze attól a bizonyos fától. A 18 éves fiatal édesanyja szépségéből is bőven örökölt, de Instagram-fotóit elnézve, nála főleg a Sheen-gének domináltak. Sami képeiről nem csak külsőleg köszön vissza Charlie Sheen megnyerő mosolya, de életvitelében is látni hasonlóságot az apa-lánya páros között. A fiatal lány láthatóan kiélvezi az életet, sokat utazik és még annál is többet szórakozik.

Sami újabban azzal sokkolta a közönséget és persze szüleit, hogy regisztrált a botrányos, többek között felnőtt tartalmakat áruló OnlyFans nevű platformra. Ahogy az már a nevéből is látszik, a „csak rajongóknak” oldal lehetőséget nyújt a tartalomkészítőknek arra, hogy pénzt szedjenek be feliratkozóiktól az exkluzív fotókért és videókért.

Charlie Sheen and Denise Richards are speaking out after their 18-year-old daughter launched an OnlyFans account https://t.co/0msxpOGumz — JustJared.com (@JustJared) June 14, 2022

Charlie Sheen 18 éves lánya 19,99 dollárt kér rajongóitól az oldalához való hozzáférésért, amelyen jelenleg csak egy poszt található, de máris 39 feliratkozója várja, hogy egyedi tartalmakat láthassanak a fiatal lányról – írja a Just Jared.

Sami világhírű szülei nincsenek elragadtatva a ténytől, hogy lányuk árulni kezdte az interneten a fotóit, Charlie Sam anyját, Denise-t hibáztatta, amikor a US Weekly rákérdezett, mit szól lánya OnlyFans fiókjához.

„Most 18 éves és az édesanyjával él. Ez nem az én házamban történt. Nem nézem el ezt, de mivel nem tudom megakadályozni, csak azt kértem, maradjon stílusos, kreatív és ne áldozza fel a becsületét”

– zárta rövidre a választ a Két pasi meg egy kicsi sztárja.

Az 51 éves Denise Richards nem hagyta szó nélkül, hogy exférje őt hibáztatja a történtekért, ezért igyekezett tiszta vizet önteni a pohárba:

„Sami 18 éves, és ez a döntése nem azon múlt, hogy kinek a házában él. Szülőként csak annyit tehetek, hogy terelgetem őt, és bízom az ítélőképességében, de ő maga hozza meg a döntéseit.”

Denise Richards és Charlie Sheen 2002-ben házasodott össze, majd három évvel később beadták a válókeresetet. Kapcsolatukból két gyermekük született, Sami és a 16 éves Lola.