Szomorkodik Erzsébet királynő, alig negyed órát láthatta dédunokáját

Lilibet Dianát, aki a királynő után kapta a nevét, egy formális találkozón mutatták be szülei a dédnagymamának.

London, 2022. június 2.

Kamilla cornwalli hercegnő, Károly walesi herceg, brit trónörökös felesége, Károly herceg, II. Erzsébet brit uralkodó, Katalin cambridge-i hercegnő, Vilmos cambridge-i herceg, a brit trónörökös elsőszülött fiának felesége, Vilmos herceg, valamint a három gyermekük, Lajos herceg, Sarolta hercegnő és György herceg (b-j) megtekinti a királynő trónra lépésének 70. évfordulója alkalmából tartott hagyományos zászlós díszszemlét (Trooping the Colour) a londoni uralkodói rezidencia, a Buckingham-palota erkélyén

MTI/AP/Pool/PA/Aaron Chown

A hétvégi paltinajubileumi ünnepség alkalmával, hosszú évek után ismét a királyi családdal ünnepelt Harry herceg és felesége Meghan, akik most először vitték kislányukat Lilibetet látogatóba a királynőhöz.

A Dailymailnek nyilatkozó bennfentes most újabb részleteket árult el a találkozóról, mely meglehetősen röpkének mondható, a tanácsadók javaslatára ugyanis a királynő alig 15 percet szánhatott unokájára, Harryre és feleségére Meghanra, akik most mutatták be egyéves kislányukat, Lilit a dédnagymamának.

A régóta várt találkozót vélhetően senki sem így tervezte, a meghittség teljes mértékben hiányzott, az így formálisra sikeredett negyed óráról pedig még csak képek sem készültek.

A TMZ információi szerint a királynő nem akarta, hogy a képeket jó pénzért eladják a szülők egy amerikai magazinnak, így közös fotó nem készült Erzsébetről és Liliről. A megtagadott kérés csak a sokadik bosszúság volt Harryék számára a látogatás során, a sajtónak is szemet szúrt, hogy az Amerikában élő párt a jubileumi hálaadó misén is a templom másik oldalába ültették, hogy a lehető legtávolabb kerüljenek Vilmos hercegtől és Katalin hercegnétől, akik egy mosolyt sem küldtek a királyi családot elhagyó rokonaik felé.

Ha igaz Vilmos herceg és öccse egy percet sem töltött négyszemközt, a trónörökös ugyanis a mai napig sem rendezte nézeteltérését öccsével, akinek távozása a királyi családból óriási botrányt és megannyi csalódást okozott.

Miközben a királyi család azóta is pikkel Harryre és a sebeit nyalogatja, a Kaliforniában gyökeret eresztő Harry hamar beilleszkedett, és láthatóan remekül érzi magát a palotai kötöttségektől megszabadulva. A herceget a hétvégén a santa barbarai Cancha de Estrella Polo Club fövenyén fotózták le, amint barátja, Nacho Figueras csapatát erősítette.