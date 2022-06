Megtörte a csendet Ray Liotta gyászoló 23 éves lánya

"Senki nem kívánhatna nálad jobb apát" - írta közösségi oldalán Karsen Liotta.

Ray Liotta egyetlen lánya, Karsen Liotta több mint két héttel apja hirtelen halála után közösségi oldalán törte meg hallgatását.

“Akik ismerték, szerették őt. Senki nem kívánhatna jobb apát nálad. Szeretlek, köszönök mindent”

– írta Karsen egy régi közös fotójukhoz, amelyen még gyerekként mosolyog, ahogy az apja átöleli őt.

Barátok, rajongók és rokonok is jókívánságokkal árasztották el Karsen posztjának kommentszekcióját. A 23 éves lány, Liotta exfeleségétől, Michelle Grace-től született.

A színész május végén álmában hunyt el a Dominikai Köztársaságban, ahol a Dangerous Waters című filmet forgatták. Az amerikai színész, aki az 1990-ben, Martin Scorsese rendezésében bemutatott Nagymenők című gengszterfilmmel robbant be a köztudatba, újabban ismét keresett színész lett, a közelmúltban olyan filmeket forgatott, mint A maffia szentjei és a No Sudden Move (2021), valamint a független filmes Spirit Awarddal is kitüntetett Házassági történet (2019).

A színész az esküvőjét tervezte a nála majdnem 20 évvel fiatalabb Jacy Nittolóval, akivel közösen nevelték a színész 23 éves lányát, Karsent.