Féltékeny exférje szakította félbe Britney Spears esküvőjét

Őrizetbe vették Britney Spears volt férjét, Jason Alexandert, miután betört a sztár otthonába és megpróbálta félbeszakítani az esküvőt. A dühödt exet a rendőrség tartóztatta fel – írja a TMZ.

Britney Spears’ wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event … resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB

— TMZ (@TMZ) June 9, 2022