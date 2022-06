Újabb lovagi címet kapott Sir David Attenborough

Károly herceg szerdán, a windsori kastélyban tartott ceremónián adta át a kitüntetést a 96 éves természettudósnak – adta hírül az MTI a BBC hírportál cikke alapján.

At Windsor Castle, Sir David Attenborough is invested by The Prince of Wales as a Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George.

👏 Congratulations Sir David! pic.twitter.com/iYQl0I3DVO

