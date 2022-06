Keanu Reeves le sem tudta venni a szemét talpig vörösben hódító szerelméről

A színész és Alexandra Grant egy jótékonysági gálán jelent meg kéz a kézben.

Keanu Reeves és Alexandra Grant fülig szerelmesek, és ezt le sem tagadhatnák. A páros a Los Angeles-i Kortárs Művészeti Múzeum adománygyűjtő gáláján vett részt a hétvégén, ahol a vörös szőnyegen néhány kép erejéig még a fotósoknak is pózoltak.

Randevújukhoz a Mátrix: Feltámadása sztárja egy tengerészkék öltönyben jelent meg, csíkos nyakkendővel, míg Alexandra egy feltűnő piros estélyit választott, amit csillámos cipővel és arany kézitáskával egészített ki. Miközben a fotósoknak pózoltak, az 57 éves Keanuról és a 49 éves Alexandráról sugárzott a boldogság, elég csak megnézi, ahogyan összenevettek és kedvesen mosolyogtak egymásra.

Óriási sajtót kapott a szerelmesek kapcsolata 2019 novemberben, amikor is a nyilvánosság előtt is kiderült, hogy az örök agglegénynek megbélyegzett Keanu, valójában nem is olyan magányos. Sőt, az és Alexandra már évek óta együtt volt, mikor kéz a kézben először jelentek meg a vörös szőnyegen – írja a People magazin.

Alexandra Grant művészként tevékenykedik, több kiállítása volt már, melyek ötvözik a festészetet, a grafikát, a szobrászatot egyéb audiovizuális elemekkel.

A pár románcát több éves ismertség előzte meg, sőt együtt dolgoztak Keanu első könyvén, mely 2011-ben jelent meg Ode to Happines címmel.