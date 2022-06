Wednesday Addams visszatér és rémisztőbb, mint valaha

Megérkezett az első beharangozója a Netflix új sorozatának, az Addams Family rémisztő kislányáról, Wednesday-ről.

A rajongók most először láthatják Jenna Ortegát (Te, Utóhatás, Sikoly), a copfos Wednesday Addams szerepében és az első benyomás szó szerint levette a nézőket a lábukról. Már csak a pár másodperces kedvcsinálóból úgy gondolják, hogy megtalálták a méltó utódját Christina Riccinek, aki ikonikus módon, maga is játszani fog a Tim Burton rendezésében készült sorozatban – írja a Just Jared.

Pár éve már felröppentek a hírek, miszerint a Netflix tárgyalásokba kezdett a rémfilmek zseniális alkotójával egy esetleges Addams produkció elkészítése miatt, de a koronavírus egy időre keresztbe tett a projektnek és a folyamat félbe szakadt.

Tavaly februárban azonban hivatalosan is bejelentették, hogy a 90-es évek hátborzongató családi filmjét valóban újraalkotják, méghozzá a kedvenc morcos kislányunk szemszögéből.

Christina Ricci reportedly joins Tim Burton's 'Addams Family' series 'Wednesday' https://t.co/6aFmgyza3G pic.twitter.com/Os4loyd4Cu — New York Post (@nypost) March 21, 2022

A főszerepben a 19 éves Jenna Ortegát láthatják majd a rajongók, édesanyja Morticia Addams bőrébe pedig Catherine Zeta-Jones bújuk majd. Gomezt Luis Guzmán alakítja majd.

A történet a Nevermore Akadémiára, Wednesday iskolájába repít minket, de ez nem egy átlagos iskola és a gondok sem a megszokottak. Az Addams családot körüllengő rejtély, gyilkosságok és természetfeletti furcsaságok is várnak majd a lányra.