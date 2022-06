Megvan a legszokatlanabb menyasszonyi fotó győztese

A 34 éves, texasi Eliot Granville május 22-én ment feleségül Earnie Granville-hez – írja a FoxNews.

A szertartás után az ifjú pár egy kis fogadást rendezett vendégeiknek egy otthonukhoz közeli házban. Miután véget ért a mulatság, a friss házasok úgy döntöttek, hogy este tíz körül elmennek horgászni.

A nő elmesélte, a horgászat első 45 percében semmit nem sikerült fogniuk, és miután úgy döntöttek, hogy útnak indulnak, egyszer csak rántást érzett a zsinór végén.

Eliot Granville tells Fox News Digital of the moment she caught the 50-pound fish. https://t.co/wZVL5aOOHH

— FOX 7 Austin (@fox7austin) May 28, 2022