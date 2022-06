A férfi, aki miatt Johnny Deppnek esélye sem volt csinos ügyvédnőjénél

Egy sármos angol cégvezető rabolta el Camille Vasquez szívét.

Johnny Depp. EPA/KEVIN LAMARQUE / POOL

Johnny Depp ügyvédje jelenleg az egyik legmenőbb “hollywoodi sztár”, de barátja, a 38 éves Edward Owen már a rivaldafény előtt is tudta, hogy párja különleges nő.

A 37 éves Camille Vasquez Depp egyik vezető ügyvédjeként vált ismertté, aki segített neki megnyerni a volt felesége, Amber Heard ellen indított rágalmazási perét.

A közönség figyelmét ügyes keresztkérdéseivel keltette fel, gyakran szópárbajozott Hearddel a tanúk padján. Egy rajongó annyira csodálta ezért az ügyvédnőt, hogy magára tetováltatta az ügyvédnő portréját.

Vasquez nem csak hihetetlenül eszes és furfangos, hanem nagyon csinos is, láthatóan pedig nagyon egy húron pendült védencével, Deppel, így felmerült, hogy Johnny és Camille titokban biztosan randevúznak egymással. Tény, hogy az ügyvédnő gyakran kuncogott Depp vicces hozzászólásain és láthatóan nagyon komfortosan érezték magukat egymás társaságában, és keresték a fizikai kontaktust, de nem volt alapja a románcuknak, hiszen Camille szíve már ideje foglalt.

Edward Owen, Cambridge-ben tanult, ahol 2005-ben történelemből, majd ingatlangazdálkodásból szerzett diplomát. Owen jelenleg az európai, közel-keleti és ázsiai ingatlanokért felelős vezetőként dolgozik egy irodahelyiségekkel foglalkozó vállalatnál. Mielőtt a WeWorkhoz csatlakozott, Owen nyolc évet dolgozott a Swire Properties nemzetközi ingatlanfejlesztő cégnél Kínában, Hongkongban és Miamiban.

Bár a kapcsolatuk még frissnek mondható, hiszen tavaly ősszel ismerkedtek meg egy angliai pubban, románcuk eddig felhőtlen, amit a távolság sem tépázott meg. A Londonban dolgozó üzletember többször is meglátogatta kedvesét Amerikában, amíg tartott a per, és Camille is tervezi már, hogy párjával tölt néhány hetet, amint a jogi csatározás teljesen lezárul.