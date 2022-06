Mandy Moore tüneményes képpel jelentette be a nagy hírt

A színésznő második gyermekét várja.

Mandy Moore második gyermekét várja – írja cikkében a today.com.

A 38 éves Moore pénteken jelentette be, hogy férjével, a zenész Taylor Goldsmith-szel ősszel ismét szülők lesznek. Már a baba neme sem titok, a színésznő kisfiút hord a szíve alatt.

A pár 2018- ban házasodott össze, első gyermekük, Gus most a 15 hónapos.

Moore az Instagramon osztotta meg boldogságát, kilenc nappal azután, hogy a This Is Us sorozat fináléját levetítette az NBC.

“Életem egy hihetetlenül meghatározó fejezete épp most ért véget, és a következő, kétgyermekes anyaként, most kezdődik… annyira hálásak és izgatottak vagyunk”

– írta Moore a kép mellé, melyen kisfiú egy “nagytesó” feliratú pólót visel.

Négy éve már, hogy Mandy és Taylor kimondta a boldogító igent az 50 fős násznép előtt. A színésznőnek ez a második házassága, 2016-ban vált el Ryan Adams countryénekestől hét év után.