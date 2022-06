Közleményt adtak ki a lebukás után: Szakított Shakira és Gerard Piqué

„Sajnálattal közöljük, hogy útjaink elválnak. A gyerekeink érdekében – mivel ők a legfontosabbak számunkra – arra kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket. Köszönjük a megértésüket” – áll a közleményükben.

A hivatalos bejelentést megelőzően néhány napja még csak annyit lehetett tudni, hogy a pár különköltözött, Piqué a barcelonai Carrer de Muntanerben található legénylakásában lakik egyedül, miközben egyik csapattársa Riqui Puig segíti őt a válságos időszakban – írta a Mirror.

Shakira and Gerard Piqué SPLIT: Singer announces she is separating from footballer, 35, after 11 years and two children together https://t.co/C9rHEY1LFY

— MailOnline Sport (@MailSport) June 4, 2022