Senki nem számított erre, bejelentést tettek Erzsébet királynőről

A királynőt megviselte a tegnapi légiparádén való részvétel, ezért nem lesz jelen a platina jubileumi hálaadó istentiszteleten – tudatta közleményében a Buckingham-palota szóvivője.

Queen Elizabeth misses out as royals attend Platinum Jubilee service https://t.co/AvbkoTba79 pic.twitter.com/qZzI85nDuK — Reuters (@Reuters) June 3, 2022

Nagy-Britannia szerte ünneplik Erzsébet királynő platina jubileumának második napját, amelynek csúcspontja egy hálaadó istentisztelet lesz, amelyen nem csak a magas rangú királyi családtagok, hanem az ország vezetői is részt vesznek, köztük Boris Johnson miniszterelnök, de maga a 96 éves uralkodó a visszatérő mozgásszervi problémái miatt nem lesz jelen. A királynő az utóbbi hónapokban számos hivatalos programját kénytelen volt lemondani – írja cikkében a Reuters.

„A királynő nagyon élvezte a születésnapi felvonulást és a légiparádét a minap, de sajnos nem érezte magát annyira jól, hogy a Szent Pál-székesegyházban tartott nemzeti hálaadó istentiszteleten is részt tudjon venni”

– áll a palota közleményében.

A szóvivő elmondta, hogy II. Erzsébetet a windsori kastélyból a londoni Buckingham-palotába való utazás és az órákon át tartó álldogálás nagyon megviselte, ezért sajnálatos, de szükséges döntést kellett hozniuk.

Nem ő lesz az egyetlen távolmaradó. Második fia, a 62 éves András hercegnek pozitív lett a koronavírus tesztje, így ő is kihagyja a szertartást – fűzte hozzá a Buckingham-palota a nyilatkozatban.

A nagy visszatérők, a 2020-ban minden királyi kötelezettséget maguk mögött hagyó Harry herceg és felesége Meghan úgy tudni részt vesznek majd az összes programon a születésnapi hétvége során, így az istentiszteleten is. A pár két év után most először hozta magával két gyermekét is, a hamarosan egyéves Lilibetet is, akivel a család most találkozik először.

A sussexiek részt vettek a tegnapi légiparádén, de a Buckingham-palota korábbi közleményével megegyezően, ők nem nézhették a műsort a család magas rangú tagjai mellett az erkélyen, néhány lesifotó viszont így is készült róluk, amint a háttérben igyekeznek csendre inteni a gyerekeket.