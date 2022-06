Kedvenc hobbijáról mond le a királynő egyéves dédunokája kedvéért

Izgalmas nap elé néz Harry és Meghan 11 hónapos gyermeke, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, aki első születésnapján találkozhat először dédnagymamájával, Erzsébet királynővel.

Sussex hercege és hercegnéje két év után tért vissza az Egyesült Királyságba, miután 2020-ban úgy döntöttek, hogy minden királyi kötelezettségüket hátrahagyva Amerikába teszik át székhelyüket.

