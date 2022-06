Johnny Depp dalra fakadt örömében – albumot ad ki Jeff Beckkel

A volt felesége, Amber Heard ellen indított rágalmazási perét a héten megnyerő Johnny Depp közös albumot ad ki júliusban Jeff Beck gitárossal.

Johnny Depp to release album with Jeff Beck https://t.co/Niq07yRaaB — The Guardian (@guardian) June 3, 2022

Depp a virginiai esküdtek ítéletre várva két koncerten is fellépett a minap Nagy-Britanniában Beckkel. A színész-zenész csütörtökön, a Gatesheadben rendezett újabb koncerten lépett fel vendégelőadóként. Beck az estén a közönségnek elmondta: öt éve találkozott Depp-pel, és azóta egyfolytában nevetnek, de közben egy közös lemezt is készítettek – írja cikkében a The Guardian.

“Nem tudom hogy történt, de júliusban már kint lesz”

– tette hozzá a színpadon.

A tervezett közös lemezről először 2020 áprilisában tett említést Depp az Instagramján. A bejegyzésben “drága barátjának, testvérének és gitárhősei egyikének” nevezte a zenészt.

A lemezfelvétel alatt egy számot már előzetesen kiadtak: John Lennon Isolation című dalának feldolgozását a koronavírus-járvány miatti karanténidőszakra rímelve.

Depp akkor azzal ajánlotta a számot, hogy “Lennon költői szépségű prófétikus szavai miatt Jeff és én úgy éreztük, hogy szövegeinek mélysége különösen illik ahhoz, ami most történik”.

A Karib-tenger kalózainak főszerepét alakító Depp régóta zenél, többek között a Hollywood Vampires együttesben Alice Cooper és Joe Perry mellett.