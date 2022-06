Katalin gyerekei nem bírtak magukkal II. Erzsébet születésnapján - VIDEÓ

Sarolta hercegnő finoman jelezte lelkes kisöccsének, hogy vegyen vissza magából.

Elkezdődött a platina jubileumi rendezvénysorozat a hétvége első eseményével, a Trooping the Colourral, ami nem más, mint II. Erzsébet második születésnapja.

György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg csatlakozott édesanyjukhoz, Katalinhoz és Cornwall hercegnéjéhez a lovaskocsiban, ami a Buckingham-palotához a Trooping the Colourra tartott – írja a Hello magazin.

Útban II. Erzsébet tiszteletére rendezett eseményre, a hétéves Sarolta hercegnő és a négyéves Lajos herceg is lelkesen integetett a tömegnek, de egy ponton Sarolta úgy érezte, elég volt és türelmetlenül lenyomta integető kisöccse karját. A vicces jelenetről szerencsére videó is készült, amit már most imád az internet és mindenki, aki követi az eseményeket. György herceg természetesen, mint a leendő trónörökös, nem vett részt testvérei interakciójában és helyette komoly tekintettel fürkészte a tömeget.

Vilmos herceg, Károly herceg és Anna hercegnő a felvonulás részeként lóháton érkezett a különleges eseményre, amit idén először nem a Whitehall mellett tartanak meg, hanem a Buckingham-palotánál a királynő mozgásszervi problémái miatt, hogy ne kelljen sokat utaznia és állnia. Az uralkodó korábban maga is hintóval érkezett a Horse Guards elnevezésű parádéra, sőt pár évtizeddel ezelőtt ő is lóháton tette meg az utat a palotától a Whitehallig.

II. Erzsébet az erkélyről köszöntötte a felvonult ezredeket, édesanyja nevében pedig Károly herceg tisztelgett előttük. Ez volt az első alkalom, hogy az uralkodó a világjárvány óta részt vett a nagyszabású születésnapi rendezvényén. Míg sokan közülünk évente kétszer szeretnék megünnepelni a születésnapjukat, ez a hagyomány az uralkodónak van fenntartva.

1748 óta minden brit uralkodó két születésnapot ünnepel az évben. Az egyik a születése napja, a másik pedig június második szombatja, ami idén kivételesen más időpontban tartanak. A tradíciót II. György király teremtette meg, aki novemberi születésű volt, de a késő őszi, zord időjárás nem kedvezett a szabadtéri mulatságoknak, ezért úgy döntött, kora nyáron tartja meg a születésnapi ünnepségét. Ezt a hagyományt az összes brit király és királynő követte az elmúlt több mint 250 évben.