Így reagált Johnny Depp, miután megnyerte Amber Heard elleni rágalmazási perét

Johnny Depp megnyerte az Amber Heard elleni rágalmazási perét – hirdette ki az ítéletet közép-európai idő szerint szerdán késő este a virginiai esküdtszék.

Johnny Depp Wins Millions In Damages After Defamation Lawsuit Against Amber Heard https://t.co/2YoY6iaSUi pic.twitter.com/kGfUuFTPcA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) June 1, 2022

Kevesebb mint háromnapos tanácskozás után a héttagú testület a teltházas tárgyalóterem előtt olvasta fel az ítéletet, miszerint az Aquaman sztárja tényleges rosszindulattal rágalmazta a Karib-tenger kalózai egykori színészét egy 2018 végén megjelent Washington Post-esszében, amelyet Heard írt arról, hogy “a családon belüli erőszak nyilvános arca” lett- írja a Deadline.

Az ítélet szerint a Heard által jegyzett cikk állatásai valótlanok voltak, melyek valóban negatív hatást gyakoroltak Depp karrierjére.

Depp 50 millió dolláros kártérítést kért, de az esküdtszék 15 millió dollárt ítélt meg neki – 10 millió dollárt kártérítésként és 5 millió dollárt büntető kártérítésként. Penney Azcarate bíró azonban gyorsan 350 000 dollárra csökkentette a büntető kártérítés összegét, ami az államban megengedett maximum.

Az esküdtszék Heard javára döntött az egyik állításában, miszerint Depp ügyvédje, Adam Waldman egy interjúban azt mondta, hogy Amber és a barátai “csapdába csalták” a színészt “egy rajtaütéssel, egy átveréssel” a pár 2016 májusi vitája során. Az esküdtszék Heardnek 2 millió dollár kártérítést ítélt meg, büntető kártérítés nélkül.

Depp az ítélet után rövid nyilatkozatban reagált az eredményre:

“Az esküdtszék visszaadta az életemet. Igazán meg vagyok hatva.”

Heard, aki jelen volt az ítélet kihirdetésekor, végig a földet bámulta, majd az esküdtek távozása után gyorsan elhagyta a tárgyalótermet. Nem sokkal később nyilatkozatot adott ki:

“Megszakad a szívem, hogy a bizonyítékok tömkelege sem volt elég ahhoz, hogy szembeszálljak a volt férjem hatalmával, uralmával és befolyásával.”

A felek egyébként az ítélet felolvasása előtt sejthették a végkifejletet, egy hiba miatt ugyanis az esküdtszék elfelejtette feltüntetni a kártérítés összegét az ítélethozatali űrlapon. Az esküdteket kiküldték a tárgyalóteremből, hogy írjanak be egy legalább 1 dolláros összeget, ami azt jelenti, hogy az ügyvédek és Heard ekkor már tudták, ki nyert.

Mint ismeretes Depp egy 2018. decemberi The Washington Post-cikk miatt perelte 50 millió dollárra (közel 14 milliárd forint) Heardöt. A színésznő ebben arról vallott, milyen következményekkel kellett szembenéznie, amiért nyíltan beszélt az őt ért párkapcsolati erőszakról. Bár Amber nem nevezi meg a cikkben Deppet, a színész ügyvédje szerint mindenki számára egyértelmű volt, hogy kire utal írásában Heard.

Depp a beadott dokumentumok szerint sosem volt erőszakos Hearddel és az ellene felhozott vádak egy jól kidolgozott álhír részét képezték, mely az exfeleség karrierjét akarták előmozdítani. Bár a színésznő is elvesztett egy filmszerepet, egy nagy divatmárka is megvált tőle, de Deppet is kitette a Disney a Karib-tenger kalózaiból, és a Legendás állatok franchise-ból is. Heard viszontkeresetet nyújtott be, azt állítva, hogy Depp többször is fizikailag bántalmazta a házasságuk előtt és alatt, és 100 millió dolláros kártérítést követelt.

Amber Heard először 2016 májusában, egy évvel a házasságkötés után vádolta meg Deppet párkapcsolati erőszakkal. A bíróság távoltartást rendelt el, a pár végül 2017-ben vált el.

A per legtöbb publicitást kapó momentumairól az alábbi cikkünkben olvashat.

Egyelőre nem világos, hogy Heard tervez-e fellebbezni az ítélet ellen, vagy más jogorvoslatot keres. Ami biztos, hogy a bíró utasítása szerint az esküdtek nevét Virginia állam legalább egy évig nem fogja nyilvánosságra hozni. Hogy az esküdtek fel akarják-e fedni magukat vagy sem, az az első alkotmánymódosítás értelmében rajtuk múlik.