Hét Morgan Freeman-film, amit vétek lenne kihagyni

Június 1-jén nyolcvanöt éves lett Morgan Freeman Oscar-díjas amerikai színész, aki néhány éve így nyilatkozott: Ötvenévesen kezdtem a filmes karrieremet, és életem néhány legjobb évét azóta éltem át.

Morgan Freeman amerikai színész (Fotó: MTI/EPA/Ettore Ferrari)

Az 1937-ben született színész kilencévesen debütált a színpadon egy iskolai előadáson. Később Hollywoodba költözött, drámaiskolába járt, dolgozott, meghallgatásokra járt, de a mozi világába nem sikerült betörnie. Élete 1987-ben változott meg, amikor A hamis riport című krimiben először jelölték Oscar-díjra, a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában. A szélesebb ismertséget a két évvel későbbi Miss Daisy sofőrje című film hozta meg számára. Innentől kezdve nem volt megállás: Morgan Freemant tartják minden idők egyik legjobb karakterszínészének. Játszhatott börtöntölteléket, elnököt, istent kétszer is, szerepeit pedig mindvégig fenséges nyugalommal testesítette meg.

A kilencvenes években egymás után keresték meg nagy költségvetésű filmek szerepeivel. 1991-ben Kevin Costnerrel játszott a Robin Hood, a tolvajok fejedelme című kalandfilmben. 1994-ben forgatta egyik legsikeresebb filmjét, A remény rabjait, alakításáért a harmadik Oscar-jelölés lett a jutalma. Egy évvel később került a mozikba a Hetedik című thriller, amelyben Brad Pitt volt a partnere, ezt a Deep Impact című katasztrófafilm követte. Különleges, mély hangja és tiszteletet parancsoló külseje miatt őt kérték fel Jim Carrey partnereként a Minden6ó című komédiában Isten szerepére.

A filmvilág legrangosabb kitüntetését végül 2004-ben nyerte el a Clint Eastwood által rendezett, Millió dolláros bébi című filmben nyújtott alakításáért, amelyben egy egykori bokszolót formált meg mély átéléssel. 2005-ben Christopher Nolan rendező őt szemelte ki Lucius Fox szerepére Batman: Kezdődik! című filmjéhez, a karaktert a trilógia két folytatásában is (2008, 2012) életre keltette. Közben Rob Reiner Bakancslista című filmjében Jack Nicholson oldalán láthatta a közönség, majd a Red című akció-thrillerben Bruce Willis mellett tűnt fel a vásznon. 2009-ben a Clint Eastwood által rendezett Invictus – A legyőzhetetlen című drámában Dél-Afrika első fekete elnökét, Nelson Mandelát formálta meg, alakításáért eddigi utolsó, ötödik Oscar-jelölésének örülhetett. Az elmúlt évtizedben játszott akciófilmben (Támadás a Fehér Ház ellen), sci-fiben (Feledés), Robert De Niro, Kevin Kline és Michael Douglas oldalán fergeteges vígjátékban (Last Vegas), Alan Arkin és Michael Caine oldalán akciókomédiában (Vén rókák)szórakoztatott, majd a Ben Hur új változatában, a Szemfényvesztők második részében tűnt fel, s ő is csatlakozott a Sokkal több mint testőr második részéhez. 2021-ben A Kominsky-módszer című televíziós sorozatban nyújtott alakításáért Emmy-díjra jelölték.

Lássuk Morgan Freeman valaha volt legjobb hét filmjét, amelyeket vétek lenne kihagyni:

Vén rókák (2017)

Minden6ó (2003)

A bakancslista (2007)

Nincs bocsánat (1992)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon †classic westerns† (@classic.westerns) által megosztott bejegyzés

A remény rabjai (1994)

Hetedik (1995)

Miss Daisy sofőrje (1989)