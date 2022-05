Évtizedeket öregedett Bradley Cooper, rá sem ismerni

Ismét megcsillogtathatja színészi tudását a sármos és nem utolsó sorban tehetséges Bradley Cooper. Szinte felismerhetetlen a Maestro című, most készülő filmjének forgatásán. A legendás zeneszerzőt, Leonard Bernsteint alakítja.

See Bradley Cooper’s transformation as young and old Leonard Bernstein https://t.co/9uy4KN9unW pic.twitter.com/cBx0SzMyJb — New York Post (@nypost) May 30, 2022

A Netflix gyártásában készült Maestro című életrajzi drámában Cooper megmutathatja, hogy mire is képes valójában. Egy olyan karaktert jelenít meg a filmvásznon, mint a világhírű zeneszerző, Leonard Bernstein. Filmbéli partnere, Carey Mulligan játssza Bernstein feleségét, Felicia Montealegre-t.

A Cooper által megformált karmester jellegzetes ősz hajával, kezében az elmaradhatatlan cigarettával látható a Netflix által közzétett képeken.

From the set of Maestro pic.twitter.com/RFSZb1aX1i — Netflix (@netflix) May 30, 2022

A film a zeneszerző életének minden szakaszába betekintést enged, amelyben Bradley a professzionális hajnak és sminknek köszönhetően életre kelti a feledhetetlen művészt. Megmutatja, hogy miként válik a New York-i Filharmonikusok jóképű, fiatal, feltörekvő karmestere, bölcs, mindenki által ünnepelt veterán zeneszerzővé.

A közkedvelt zenész 72 évesen halt meg Upper West Side-i lakásában, mindössze öt nappal a nyugdíjazása után, 1990-ben. Ma leginkább a West Side Story modern Broadway-musical zeneszerzőjeként emlékeznek rá.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ya boy leonard bernstein💯 (@leonard__bernstein) által megosztott bejegyzés

A Maestro forgatásának megkezdése előtt Scott Stuber, a Netflix globális filmekért felelős vezetője mesélt arról a Varietynek, hogy mennyi időt és energiát fektettek Cooper megjelenésébe.

“Sokat dolgoztunk a sminken és a hangon. Annyira izgatott vagyok, amikor látom, hogy valaki ennyire koncentrál egy olyan történet megalkotására, ami igazán sokat jelent a számára. Carey Mulligan pedig hihetetlen színésznő”.

Idén kezdték meg a film forgatását, amely várhatóan 2023-ban kerül a mozikba.

Mielőtt erre a szerepre felkérték volna Bradley-t, már komolyan elgondolkodott azon és hangot is adott a nyilvánosság előtt, hogy abbahagyja a színészetet. De mivel – állítása szerint – mindig is zeneszerző szeretett volna lenni, nem volt kérdés, hogy elvállalja-e a szerepet – írja cikkében a New York Post.

Steven Spielberg szerződtette Coopert a film főszerepére és eredetileg az ő rendezésében került volna sor a film elkészítésére. A színész az utóbbi időben olyan sokrétű munkát folytatott, hogy úgy érezte, ebben a filmben nemcsak játszana, de ő szeretné írni és rendezni is. Spielberg, végül egyéb elfoglaltsága miatt, nagyvonalúan átadta a rendezés jogát a színésznek.