Ámokfutó gyilkost faragtak Micimackóból és Malackából

Róbert Gida csacsi öreg medvéje már egyáltalán nem az a kedves sárga plüss, akit millió gyerek zárt a szívébe A. A. Milne történetei alapján. A kis mackó a Százholdas Pagonyt hátrahagyva betört a horrorfilmek világába.

A Micimackó: Blood and Honey című filmet a hónap elején fejezték be, és az első képek, amelyeken a démoni Micimackó és Malacka éppen egy pezsgőfürdőben pihenő, hiányos ruházatú fiatal nőre készül lecsapni, máris lángra lobbantották az internetet.

A Variety-nek adott interjújában Rhys Waterfield rendező, aki jelenleg négy másik film, köztük a Firenado és a Démoni karácsonyfa utómunkálatain dolgozik, azt mondta, hogy a képek „őrületes” visszhangot váltottak ki.

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ Director Teases Slasher Film Plot: ‘Pooh and Piglet Go on a Rampage’ https://t.co/bG4lXC3cMA

— Variety (@Variety) May 26, 2022