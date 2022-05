Halálhír árnyékolja be II. Erzsébet évfordulós ünnepségét

The Queen faces new heartbreak just days before Platinum Jubilee celebrations https://t.co/AplEdQ9WlI

Vasárnap érkezett a hír, miszerint Lester Piggott, a királynő kedvenc zsokéja, 86 éves korában Svájcban elhunyt. Lester veje, William Haggas megerősítette a hírt.

A kilencszeres Epsom Derby-győztest minden idők egyik legnagyobb zsokéjaként tartják számon. Piggott versenyzői pályafutása csaknem 50 évig tartott és 4493 versenyt zárt győzelemmel. Ez a harmadik legjobb eredmény a brit történelemben Sir Gordon Richards és Pat Eddery után. Kilenc Derby-győzelmével, a mai napig Pigott tartotta a rekordot – írja cikkében a Hello Magazin.

The greatest jockey of them all

“Lester Piggott dead: Legendary horse race jockey passes away, aged 86

Lester Piggott, one of the all-time great jockeys and winner of The Derby on nine occasions, has died at the age of 86”https://t.co/m1ES5ClZUb

