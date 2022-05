Szétszedik a Forma–1-es rajongók a brit színésznőt, miután szóra sem méltatta a sportág egyik nagy becsben tartott szakértőjét, aki csupán egy rövid interjút szeretett volna készíteni vele a Monacói Nagydíj vasárnapi futama előtt.

Simone Ashley fotó: EPA/NEIL HALL

Igencsak kellemetlen pillanatokat élt át Martin Brundle volt Forma–1-es autóversenyző, a Le Mans-i 24 órás autóverseny egykori bajnoka, amikor a Sky Sports szakértőjeként Simone Ashley-vel akart interjút készíteni a Monacói Nagydíj vasárnapi futamát megelőzően.

A Netflixen A Bridgerton család című sorozatának színésznője rá sem hederített a rajtrácson Martin Brundle -re, akit végül a 27 éves hölgy biztonsági személyzete küldött el élő adásban azzal az indokkal, hogy Ashley semmilyen tv-interjút nem akar adni.

Több sem kellett az autósport szerelmeseinek, páros lábbal szálltak bele a Netflix csillagába az interneten.

„Simone Ashley annyira bunkó, hogy Martin Brundle-t így elutasítja. Ha nem akarsz interjút adni, akkor ne menj fel a Forma–1-es rajtrácsra” – ezzel a kommenttel tette közzé az egyik Twitter-felhasználó az esetről készült videót, melyre aztán rengeteg felháborodott reakció érkezett.

„Pfft… A Bridgerton család előtt senkinek sem volt fogalma arról, hogy ki ő, valaki elmondhatná neki, hogy egy legenda ignorálása nem vet rá túl jó fényt” – írta az egyik hozzászóló.

Pfft….No one had a clue who she was before Bridgerton, someone should tell her ignoring a legend isn’t a good look 🤣 — Sue 💙 🐝 (@suzie_wong_86) May 29, 2022

A színésznő rajongóinak sem igazán tetszettek a képsorok.

„Bridgerton és Brundle rajongó vagyok. Szerintem, ha a rajtrácson vagy, akkor kötelességed lenne beszélni a médiával! Utálom, amikor a hírességek megjelennek, és nem hajlandóak megszólalni. Imádom Simone-t, ezért ezt nehéz volt végignézni” – fejtette ki véleményét egy hozzászóló a Twitteren.

I’m both a Bridgerton and Brundle fan, in my opinion if you’re on the grid, you should be obliged to talk to media! I hate it when celebrities turn up and refuse to speak. (BTW I adore Simone so this was hard to watch!) — Sam Shah (@shahmander) May 29, 2022

Volt, aki már egy visszatérő szokást vélt felfedezni a celebek körében.

„Csak én látom úgy, vagy egyre rosszabb a hírességek hozzáállása az F1-es futamokon? Nemcsak a mai, hanem Brundle összes közelmúltbeli találkozója alapján gondolom ezt – különösen az olyan helyeken, mint Monaco, Miami, Austin” – fejtette ki.

Is it me or the attitudes of celebrities at F1 races getting worse?

Not just her today but all the run ins brundle has had recently – especially at races like Monaco, Miami, Austin — Rimal 🏁 (@_Rimal) May 29, 2022

Bár többségében negatív, a színésznőt bíráló hozzászólások tűntek fel, akadtak olyanok is, akik Ashley védelmére keltek, mondván: azt csinál, amit akar.