Katie Holmes bemutatta új párját

Katie Holmes és a 33 éves zenész a Moth Ball 25. évfordulós gáláján vett részt a New York-i Spring Studiosban – írja a PageSix.

Holmes, aki egy narancssárga ruhát viselt, és Wooten, aki zöld öltönyt kapott magára, összebújva pózolt a fotósoknak az eseményen. A Dawson és a haverok színésznője és a Grammy-jelölt zeneszerző nem szégyenlősködtek a kamerák előtt, vidáman flörtöltek, miközben Katie édesanyja, Kathy is ott volt mellettük.

Katie Holmes and new boyfriend Bobby Wooten III make red carpet debut – Page Six https://t.co/8q7UjycpTu pic.twitter.com/4O0fW7q3a8

— DailyNews 🇮🇹 (@DailyNews79) May 27, 2022