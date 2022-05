Előkerült az egyik utolsó fotó Ray Liottáról

Mindössze négy nappal halála előtt még jó kedvűen, mosolygósan fotózkodott rajongóival Ray Liotta. A színész – akire a barátok és a kollégák megindító szavakkal emlékeztek – a Dominikai Köztársaságban tartózkodott menyasszonyával, a „Dangerous Waters” című film forgatása miatt.

A TMZ hírportál megszerezte az utolsó fotót, mely a színészről készült halála előtt pár nappal.

Ray Liotta was as polite and courteous as ever when he posed with a fan in the Dominican Republic just days before he passed away — but more importantly … he looked fine. https://t.co/YIf9fcBsak

— TMZ (@TMZ) May 27, 2022