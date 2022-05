Mindenki tudni akarja, hogy Johnny Depp tényleg lelökte-e Kate Mosst a lépcsőn

Még utoljára mindent megkavarhat a szupermodell vallomása, akit állítólag Depp szintén bántalmazott négy évig tartó kapcsolatuk alatt.

Kate Moss will testify in Johnny Depp, Amber Heard trial on Wednesday https://t.co/5MgBEFJQTU pic.twitter.com/uBUibTFVfV — New York Post (@nypost) May 23, 2022

Szerdán végre fény derül arra, hogy a szupermodell, Kate Mosst, aki 1993-tól 1997-ig egy párt alkotott Johnny Deppel, és akit most belerángattak Depp, Amber Heard ellen indított rágalmazási perébe, tényleg lelökte-e a lépcsőn egykori kedvese.

Ha igen, akkor nagy esély van rá, hogy Depp “nőverő” bélyegére még egy erős sorkihúzó is felkerül, ha viszont Kate exe mellett tanúskodik, és cáfolja az Amber által igaznak állított sztorit, akkor tovább nő az esélye annak, hogy a színész nyeri meg a pert.

Amber szava Depp szava ellen

A héten több tanút is beidézett a bíróság, köztük egy ortopéd sebészt, aki cáfolni próbálta a per egyik kulcsfontossági elemét, mely Johnny Depp ujjának sérülését illeti. Depp állítása szerint Heard egy vodkás üveget vágott hozzá, ami levágta az egyik ujjbegyét, mely veszekedés a házassági szerződésük tartalma miatt fajult el. A szakértő szerint azonban Depp leírása az esetről nem valószerű, mivel a körömágya nem sérült, kétségbe vonva ezzel a színész szavait.

Depp korábban azt állította, hogy a baleset egy forgatáson történt, a per során azonban ismét visszatért az első verzióhoz, mely szerint Heard erőszakos viselkedése miatt kellett visszavarrni ujjbegyét. A színész ügyvédje egyébként a bíróságon egy hangfelvételt is lejátszott, amin jól hallhatók a vita részletei, de továbbra sincs meggyőző bizonyíték az ügyben, hogy hogyan sérült meg Depp ujja.

Johnny Depp a bíróságon. (Fotó: MTI/EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL)

Depp jelenleg egy 2018. decemberi The Washington Post-cikk miatt perli 50 millió dollárra (közel 18 milliárd forint) Heardöt. A színésznő ebben arról vallott, milyen következményekkel kellett szembenéznie, amiért nyíltan beszélt az őt ért párkapcsolati erőszakról. Bár Amber nem nevezi meg a cikkben Deppet, a színész ügyvédje szerint mindenki számára egyértelmű volt, hogy kire utal írásában Heard.

Depp a beadott dokumentumok szerint sosem volt erőszakos Hearddel és az ellene felhozott vádak egy jól kidolgozott álhír részét képezik, mely az exfeleség karrierjét akarja előmozdítani. Bár a színésznő is elvesztett egy filmszerepet, egy nagy divatmárka is megvált tőle, de Deppet is kitette a Disney a Karib-tenger kalózaiból, és a Legendás állatok franchise-ból is.

Amber hasonló veszteségeit próbálta bizonyítani a napokban, hiszen az Aquaman 2-ben alig 10 percet lesz látható a vásznon. Ez Amber menedzsere szerint egyértelműen a per miatt alakult így, a stúdió mindeközben állítja, hogy a színésznő jeleneteit azért kurtították meg, mert Heard és Momoa között még annyira sem működik a kémia, mint az első részben, ami akkor is igen csekély volt.

Heard a napokban azt állította, hogy Depp ügyvédje miatt, aki két éve kitalációnak minősítette minden bántalmazással kapcsolatos nyilatkozatát, legalább 40-45 millió dollárt bukott, mivel Hollywood azóta számára sem nyújt kecsegtető szerepeket. Heard ügyvédje azzal érvelt, hogy az Aquaman színésznője mára már olyan sztárgázsit kellene kapjon, mint más DC-szereplők, Gal Gadot, Jason Momoa vagy Chris Pine.

Heard potenciális veszteségei azonban “nem hasonlíthatók” más hollywoodi sztárokéhoz. Ezt már Richard Marks szórakoztatóipari ügyvéd mondta a bíróságon, aki cáfolta Kathryn Arnold iparági szakértő állításait, amely szerint Heard összesített keresetkiesése, elérné a 45 millió dollárt (16 milliárd forint). Az ügyvéd szerint Arnold állításai légből kapottak, és bizonyítékként nem felhasználhatóak.

A per végjátékához közeledik, a héten ugyanis összeül az esküdtszék, és ítéletet hoz az ügyben, ahol Kate Moss vallomása még utoljára megkavarhatja a dolgokat.

Amber Heard és Johnny Depp a bíróságon (Fotó: MTI/EPA)

Milyen kimenetelei lehetnek az ügynek?

A páros öt hete vitatkozik az esküdtszék előtt a Fairfax megyei bíróságon. A záróbeszédeket május 27-re tűzték ki, ami után az esküdtszék elkezdheti mérlegelni az elhidegült sztárpár sorsát.

“Az is elképzelhető, hogy az esküdtszéket egyik fél sem győzi meg, és úgy döntenek, hogy sem Deppnek, sem Heardnek nem jár kártérítés”

– mondta a Heard jogi csapatához közel álló forrás.

Ha az esküdtszék úgy dönt, Heardnek nem kell megfizetnie a kártérítést, akkor jogosulttá válik arra, hogy visszakapja Depptől az ügyvédi költségeit, melynek összegét a bíró határozná meg egy későbbi időpontban.

Halim Dhanidina, egy volt kaliforniai bíró és jelenlegi büntetőjogi védőügyvéd szerint azonban Depp győzelme esetén fennáll a veszély, hogy komoly “visszatartó erő” alakul majd ki a családon belüli erőszak áldozataiban. Ha a feltételezett győzelem jelentős pénzösszegű ítéletet eredményez Deppnek, akkor biztosra vehető, hogy lesznek olyan emberek, akik kétszer is meggondolják, hogy kiálljanak.