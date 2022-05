Felzaklató őszinteséggel reagált a texasi mészárlásra a város híres szülötte

Matthew McConaughey forradalmi szavaiban változást követel, szerinte ugyanis Amerikai tehetetlenségének a gyerekek isszák meg a levét.

Matthew McConaughey kedd este nyilatkozatot adott ki a 19 gyermek és három felnőtt halálát követelő szörnyű iskolai mészárlásáról, mely a texasi Uvalde-benn, ahol McCaonaughey született és általános iskolás éveit töltötte.

A színész, aki korábban gondolkozott azon, hogy elinduljon a texasi kormányzói székért, most úgy érezte, nem hagyhatja szó nélkül a szülővárosában történteket. Mint hangsúlyozta, a mostani eset is bebizonyította, hogy Amerika elbukott.

“Mint azt mindannyian tudják, ma újabb tömeges lövöldözés történt, ezúttal a szülővárosomban, a texasi Uvalde-ban. Ez a tragédia ismét bebizonyította, hogy nem vagyunk képesek felelősséggel élni a szabadságjogainkkal. Minden amerikai nézzen a tükörbe, és tegye fel magának a kérdést: Mik az értékeink? Hogyan orvosoljuk a problémát? Milyen apró áldozatokat hozhatunk meg egyénileg, hogy egy egészségesebb és biztonságosabb nemzetet, államot őrizhessünk meg a jövőnek?”

Mint írta, mindenkinek át kell rendeznie az értékeit, és közös nevezőt kell találni erre pusztító amerikai valóságra, amely tragikus módon gyerekek problémájává vált.

“Ez egy olyan járvány, amelyet ellenőrizni tudunk, és bármelyik oldalon is állunk, mindannyian tudjuk, hogy jobban is megy ez nekünk. Jobban kell csinálnunk! Cselekedni kell, hogy egyetlen szülőnek se kelljen átélnie azt, amit az uvalde-i szülők átéltek.”

Mint korábban beszámoltunk róla, a rendőrség azonosította azt a férfit, aki kedden tüzet nyitott a texasi Uvalde városában található Robb általános iskolában. A 18 éves Salvador Ramos, akit egy rendőr lőtt le, legalább 19 diákot és három tanárt ölt meg. Az Egyesült Államok történetének második legsúlyosabb iskolai lövöldözésének további áldozatai is lehetnek, több diákot ugyanis most is keresnek.